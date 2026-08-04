Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Cinéma CGR La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour

Cinéma CGR 8 Cr des Dames, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

A La Rochelle, le cinéma CGR Dragon accueillera le 8 août 2026 une projection en avant-première du documentaire Les bonnes vivantes , troisième étape de la tournée à la voile menée par l’association Blutopia le long de la façade atlantique.

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Cinéma CGR 8 Cr des Dames, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 23 29 50 v.herson-macarel@agencebside.fr

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English :

In La Rochelle, the CGR Dragon movie theater will host a preview screening on August 8, 2026of the documentary “Les bonnes vivantes,” the third leg of the sailing tour organized by the Blutopia association along the Atlantic coast.

L’événement Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-28 par Nous La Rochelle