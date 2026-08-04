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Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Cinéma CGR La Rochelle

samedi 8 août 2026 · Cinéma CGR · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Cinéma CGR
Adresse
8 Cr des Dames, 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7

La Rochelle

Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour

Cinéma CGR 8 Cr des Dames, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :
2026-08-08

A La Rochelle, le cinéma CGR Dragon accueillera le 8 août 2026 une projection en avant-première du documentaire Les bonnes vivantes , troisième étape de la tournée à la voile menée par l’association Blutopia le long de la façade atlantique.
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Cinéma CGR 8 Cr des Dames, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 23 29 50  v.herson-macarel@agencebside.fr

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English :

In La Rochelle, the CGR Dragon movie theater will host a preview screening on August 8, 2026of the documentary “Les bonnes vivantes,” the third leg of the sailing tour organized by the Blutopia association along the Atlantic coast.

L’événement Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-28 par Nous La Rochelle

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