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AGENDA · La Rochelle

Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel Librairie Gréfine La Rochelle

jeudi 6 août 2026 · Librairie Gréfine · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Librairie Gréfine
Adresse
57 rue Saint Nicolas
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel

Librairie Gréfine 57 rue Saint Nicolas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 13:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Mathilde Bel, illustratrice, animera un atelier pour les petits et dédicacera ses livres.
  .

Librairie Gréfine 57 rue Saint Nicolas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 85  librairiegrefine@gmail.com

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English :

Mathilde Bel, an illustrator, will lead a workshop for children and sign copies of her books.

L’événement Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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