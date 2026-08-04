Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel Librairie Gréfine La Rochelle
jeudi 6 août 2026 · Librairie Gréfine · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel
Librairie Gréfine 57 rue Saint Nicolas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 13:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Mathilde Bel, illustratrice, animera un atelier pour les petits et dédicacera ses livres.
.
Librairie Gréfine 57 rue Saint Nicolas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 85 librairiegrefine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mathilde Bel, an illustrator, will lead a workshop for children and sign copies of her books.
L’événement Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- UN HOMME SUR MESURE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 4 août 2026
- Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis La Maison des Ecritures La Rochelle 5 août 2026
- JE TE HAIME COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 6 août 2026
- Projection Les bonnes vivantes Un ciné-gourmand pour (re)mettre les algues au goût du jour Cinéma CGR La Rochelle 8 août 2026
- Cinéma Ciné-gourmand Les bonnes vivantes Cinéma CGR Dragon La Rochelle 8 août 2026