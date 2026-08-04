Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel Librairie Gréfine La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel

Librairie Gréfine 57 rue Saint Nicolas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 13:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Mathilde Bel, illustratrice, animera un atelier pour les petits et dédicacera ses livres.

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Librairie Gréfine 57 rue Saint Nicolas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 85 librairiegrefine@gmail.com

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English :

Mathilde Bel, an illustrator, will lead a workshop for children and sign copies of her books.

L’événement Animation atelier enfants et dédicace avec Mathilde Bel La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle