Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis La Maison des Ecritures La Rochelle mercredi 5 août 2026.

La Rochelle

Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-12 16:45:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée de la Maison des Ecritures

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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Guided Tour of the Maison des Ecritures

L’événement Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle