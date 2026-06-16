Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis La Maison des Ecritures La Rochelle
Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis La Maison des Ecritures La Rochelle mercredi 5 août 2026.
La Rochelle
Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis
La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-12 16:45:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite guidée de la Maison des Ecritures
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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
Guided Tour of the Maison des Ecritures
L’événement Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle
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