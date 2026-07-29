Cinéma Ciné-gourmand Les bonnes vivantes Cinéma CGR Dragon La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Cinéma Ciné-gourmand Les bonnes vivantes

Cinéma CGR Dragon 8 Cour des dames La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Avant-première du film Les bonnes vivantes produit par l’association rochelaise Blutopia, suivie d’une dégustation dans le cadre de la tournée du documentaire à la voile

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Cinéma CGR Dragon 8 Cour des dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@blutopia.org

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English :

Preview of the film *Les bonnes vivantes*, produced by the La Rochelle-based association Blutopia, followed by a tasting as part of the documentary’s “on the road” tour

L’événement Cinéma Ciné-gourmand Les bonnes vivantes La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle