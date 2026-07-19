Concert Linda Lee Hopkins Quartet Gospel Les grands classiques Église Notre-Dame-de-Cougnes La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Linda Lee Hopkins Quartet Gospel Les grands classiques

Église Notre-Dame-de-Cougnes 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Les plus grands chefs-d’œuvre du gospel traditionnel réunis lors d’un concert à l’énergie unique

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Église Notre-Dame-de-Cougnes 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The greatest masterpieces of traditional gospel brought together in a concert with a unique energy

L’événement Concert Linda Lee Hopkins Quartet Gospel Les grands classiques La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-15 par Nous La Rochelle