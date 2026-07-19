Concert Linda Lee Hopkins Quartet Gospel Les grands classiques Église Notre-Dame-de-Cougnes La Rochelle
mardi 11 août 2026 · Église Notre-Dame-de-Cougnes · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Linda Lee Hopkins Quartet Gospel Les grands classiques
Église Notre-Dame-de-Cougnes 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Les plus grands chefs-d’œuvre du gospel traditionnel réunis lors d’un concert à l’énergie unique
.
Église Notre-Dame-de-Cougnes 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The greatest masterpieces of traditional gospel brought together in a concert with a unique energy
L’événement Concert Linda Lee Hopkins Quartet Gospel Les grands classiques La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-15 par Nous La Rochelle
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