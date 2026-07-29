Concert Vivaldi Les quatre saisons rue Saint-Sauveur La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Vivaldi Les quatre saisons

rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Laissez-vous envoûter par les plus belles pages du répertoire classique, interprétées par David BRACCINI et l’Orchestre CLASSIK ENSEMBLE dans un cadre intimiste et sacré.

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rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65 euromusicproductions@gmail.com

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English :

Let yourself be enchanted by the most beautiful pieces from the classical repertoire, performed by David BRACCINI and the CLASSIK ENSEMBLE Orchestra in an intimate and sacred setting.

L’événement Concert Vivaldi Les quatre saisons La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-23 par Nous La Rochelle