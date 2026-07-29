Concert Vivaldi Les quatre saisons rue Saint-Sauveur La Rochelle
lundi 10 août 2026 · rue Saint-Sauveur · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Vivaldi Les quatre saisons
rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
– de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Laissez-vous envoûter par les plus belles pages du répertoire classique, interprétées par David BRACCINI et l’Orchestre CLASSIK ENSEMBLE dans un cadre intimiste et sacré.
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rue Saint-Sauveur Eglise Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 77 65 65 euromusicproductions@gmail.com
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English :
Let yourself be enchanted by the most beautiful pieces from the classical repertoire, performed by David BRACCINI and the CLASSIK ENSEMBLE Orchestra in an intimate and sacred setting.
L’événement Concert Vivaldi Les quatre saisons La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-23 par Nous La Rochelle
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