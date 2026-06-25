UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer Salle de l’Oratoire La Rochelle

Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer Salle de l’Oratoire La Rochelle vendredi 28 août 2026.

Lieu
Salle de l'Oratoire
Adresse
6 Bis rue Albert 1er
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

La Rochelle

Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer

Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
  .

Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Candlelight Tribute to Hans Zimmer

Candlelight offers magical musical experiences in beautiful candlelit venues.

L’événement Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)