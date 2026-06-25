Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer Salle de l’Oratoire La Rochelle
Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer Salle de l’Oratoire La Rochelle vendredi 28 août 2026.
La Rochelle
Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer
Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Candlelight offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie.
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Salle de l’Oratoire 6 Bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Candlelight Tribute to Hans Zimmer
Candlelight offers magical musical experiences in beautiful candlelit venues.
L’événement Concert Candlelight Hommage à Hans Zimmer La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle
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