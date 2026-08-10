Concert Les Petits Chanteurs de Saint-Charles de Versailles Église Saint-Sauveur La Rochelle
mercredi 19 août 2026 · Église Saint-Sauveur · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Les Petits Chanteurs de Saint-Charles de Versailles
Église Saint-Sauveur 24 rue Saint-Sauveur La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Cet été, les Petits Chanteurs partent en tournée, accompagnés de leur chef de chœur Romain Champion. Au cours de cette tournée, ils auront l’occasion de chanter à Luçon, La Rochelle, Angers et Cholet. Venez nombreux les écouter !
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Église Saint-Sauveur 24 rue Saint-Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
This summer, Les Petits Chanteurs are going on tour, accompanied by their choir director, Romain Champion. During this tour, they will have the opportunity to perform in Luçon, La Rochelle, Angers, and Cholet. We hope to see many of you there to hear them sing!
L’événement Concert Les Petits Chanteurs de Saint-Charles de Versailles La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-07 par Nous La Rochelle
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