Animation Play/Connexion Maison des Écritures La Rochelle
mercredi 12 août 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Play/Connexion
Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Atelier d’écriture avec Chritine Herzer
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Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
Writing Workshop with Christine Herzer
L’événement Animation Play/Connexion La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle
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