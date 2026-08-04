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AGENDA · La Rochelle

Animation Play/Connexion Maison des Écritures La Rochelle

mercredi 12 août 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Maison des Écritures
Adresse
46 avenue du Fort Louis
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation Play/Connexion

Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Atelier d’écriture avec Chritine Herzer
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Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19  maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Writing Workshop with Christine Herzer

L’événement Animation Play/Connexion La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle

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