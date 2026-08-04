Atelier d’écriture Qui est l’imposteur ? Maison des Écritures La Rochelle

mardi 4 août 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier d’écriture Qui est l’imposteur ?

Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Jeu d’écriture Fabrication maison

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Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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Writing Game Homemade

L’événement Atelier d’écriture Qui est l’imposteur ? La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-28 par Nous La Rochelle