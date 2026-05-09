Animation Croisière Kapevent Eclipse solaire Bateau Kapalouest La Rochelle
Animation Croisière Kapevent Eclipse solaire Bateau Kapalouest La Rochelle mercredi 12 août 2026.
La Rochelle
Animation Croisière Kapevent Eclipse solaire
Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:50:00
fin : 2026-08-12 21:50:00
Date(s) :
2026-08-12
Une croisière unique à bord de nos catamarans et du Columbus pour vivre l’expérience d’une éclipse solaire en mer !
.
Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67 infos@kapalouest.com
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English :
A unique cruise aboard our catamarans and the Columbus to experience a solar eclipse at sea!
L’événement Animation Croisière Kapevent Eclipse solaire La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle
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