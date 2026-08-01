Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches Restaurant Le Gaée La Rochelle
mercredi 19 août 2026 · Restaurant Le Gaée · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches
Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-19
BLOOMOON du Mercred 19 août, la terrasse du Gaée reprend des allures de club à ciel ouvert pour une soirée entre groove, sunset et good vibes.
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Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
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English :
BLOOMOON on Wednesday, August 19—the Gaée terrace transforms into an open-air club for an evening of groove, sunset, and good vibes.
L’événement Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle
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