Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches Restaurant Le Gaée La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches

Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

BLOOMOON du Mercred 19 août, la terrasse du Gaée reprend des allures de club à ciel ouvert pour une soirée entre groove, sunset et good vibes.

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Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

BLOOMOON on Wednesday, August 19—the Gaée terrace transforms into an open-air club for an evening of groove, sunset, and good vibes.

L’événement Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle