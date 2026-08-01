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Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches Restaurant Le Gaée La Rochelle

mercredi 19 août 2026 · Restaurant Le Gaée · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Restaurant Le Gaée
Adresse
Quai Louis Prunier
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches

Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :
2026-08-19

BLOOMOON du Mercred 19 août, la terrasse du Gaée reprend des allures de club à ciel ouvert pour une soirée entre groove, sunset et good vibes.
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Restaurant Le Gaée Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81  lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

BLOOMOON on Wednesday, August 19—the Gaée terrace transforms into an open-air club for an evening of groove, sunset, and good vibes.

L’événement Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Olfset, Sunset, Cocktails & Planches La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle

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