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Sport Les rendez-vous de l’été du Stade Rochelais Stade Marcel Deflandre La Rochelle

Sport Les rendez-vous de l’été du Stade Rochelais Stade Marcel Deflandre La Rochelle vendredi 21 août 2026.

Lieu
Stade Marcel Deflandre
Adresse
27 avenue du Maréchal Juin
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
10 10 30 Catégorie 1 à 4

La Rochelle

Sport Les rendez-vous de l’été du Stade Rochelais

Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Catégorie 1 à 4

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28

Le Stade Marcel Deflandre rouvre ses portes cet été avec deux matchs de pré-saison face à l’UBB le vendredi 21 août, puis face au Munster le vendredi 28 août. Deux soirées estivales à ne pas manquer !
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Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 14 05  billetterie@staderochelais.com

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English :

The Marcel Deflandre Stadium reopens this %E9t%E9 with two preseason matches: against %E0 the UBB on Friday, August 21, followed by a match against Munster on Friday, August 28. Two summer evenings you won’t want to miss!

L’événement Sport Les rendez-vous de l’été du Stade Rochelais La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle

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