Sport Les rendez-vous de l’été du Stade Rochelais Stade Marcel Deflandre La Rochelle vendredi 21 août 2026.

La Rochelle

Sport Les rendez-vous de l’été du Stade Rochelais

Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Catégorie 1 à 4

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Le Stade Marcel Deflandre rouvre ses portes cet été avec deux matchs de pré-saison face à l’UBB le vendredi 21 août, puis face au Munster le vendredi 28 août. Deux soirées estivales à ne pas manquer !

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Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 43 14 05 billetterie@staderochelais.com

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English :

The Marcel Deflandre Stadium reopens this %E9t%E9 with two preseason matches: against %E0 the UBB on Friday, August 21, followed by a match against Munster on Friday, August 28. Two summer evenings you won’t want to miss!

L’événement Sport Les rendez-vous de l’été du Stade Rochelais La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle