La Rochelle

Festival Jazz in Aout

Jardin des plantes du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

L’association Jazz in Out revient cette année pour une nouvelle édition du festival Jazz in Aout dans le jardin des plantes du Muséum, toujours dans la dynamique de proposer un jazz de tous horizons avec des musiciens passionnés.

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Jardin des plantes du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine jazzinaout.lr@gmail.com

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English : Festival Jazz in Aout

The Jazz in Out association is back again this year for another edition of the Jazz in August festival in the Museum’s plant garden, with the same dynamic of offering jazz from all horizons with passionate musicians.

L’événement Festival Jazz in Aout La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-10 par Nous La Rochelle