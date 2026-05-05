Atelier herbier artistique, Fort de Vaise, Lyon

Atelier herbier artistique Samedi 23 mai, 18h00 Fort de Vaise Métropole de Lyon

Atelier en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Au cœur de l’exposition Desseins et autres destins de Jacqueline Salmon, la Fondation Renaud vous invite à un atelier créatif à partager en famille ou entre amis.

Guidés par une médiatrice, petits et grands découvrent les œuvres de l’artiste, où végétaux et racines se mêlent pour révéler des récits insoupçonnés.

Après ce temps d’observation, place à la création : chacun est invité à composer son propre herbier artistique, en jouant avec les formes, les matières et l’imaginaire.

Un moment convivial pour explorer autrement le monde du vivant et laisser libre cours à sa créativité !

Fort de Vaise 27 boulevard Antoine de Saint Exupery 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478471082 https://www.fondation-renaud.com/ https://www.facebook.com/FondationRenaud;https://www.instagram.com/fondationrenaud/?hl=fr Le Fort de Vaise, propriété et siège de la Fondation Renaud, est un fort militaire de la première couronne de fortifications lyonnaise, bâti en 1834. Sauvé de la destruction par les frères Renaud, il abrite désormais la collection d’objets et d’œuvres d’art qu’ils ont légué à la Fondation portant leur nom, en 1994. Celle-ci, reconnue d’utilité publique, s’est donnée pour mission de mettre en valeur les artistes de la région et de faire vivre la culture au travers de résidences d’artistes, d’expositions, d’activités culturelles. Métro D, arrêt Valmy + 10 minutes à pied (en montée) ou + bus 90 arrêt Fort de Vaise les Carriers. Parking sur place. Merci aux personnes à mobilité réduite de nous contacter auparavant afin que nous puissions les accueillir le mieux possible.

Nuit européenne des musées

© Fondation Renaud