Atelier hérisson avec livre recyclé, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault

Informations pratiques

Atelier hérisson avec livre recyclé Samedi 3 octobre, 17h00 place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault Deux-Sèvres

limité 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Nous allons utiliser de vieux livres à la maison et les recycler et créer un objet déco pour la chambre des enfants. Atelier en famille animé par des bénévoles de la bibliothèque

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Biblis en folie 2026

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