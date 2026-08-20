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AGENDA · La Foye-Monjault

Atelier hérisson avec livre recyclé, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault

samedi 3 octobre 2026 · place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault · La Foye-Monjault

Atelier hérisson avec livre recyclé, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault
Adresse
79360 LA FOYE MONJAULT
Ville
79360 La Foye-Monjault
Département
Deux-Sèvres
Tarif
limité 15 personnes

Atelier hérisson avec livre recyclé Samedi 3 octobre, 17h00 place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault Deux-Sèvres

limité 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Nous allons utiliser de vieux livres à la maison et les recycler et créer un objet déco pour la chambre des enfants. Atelier en famille animé par des bénévoles de la bibliothèque

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Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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