Atelier hérisson avec livre recyclé, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault
samedi 3 octobre 2026 · place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault · La Foye-Monjault
Informations pratiques
Atelier hérisson avec livre recyclé Samedi 3 octobre, 17h00 place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault Deux-Sèvres
limité 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Nous allons utiliser de vieux livres à la maison et les recycler et créer un objet déco pour la chambre des enfants. Atelier en famille animé par des bénévoles de la bibliothèque
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Biblis en folie 2026
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