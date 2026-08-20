Jeu Les Nymphéas Noirs, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault
samedi 3 octobre 2026 · place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault · La Foye-Monjault
Informations pratiques
Jeu Les Nymphéas Noirs Samedi 3 octobre, 18h30 place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault Deux-Sèvres
lde 1 à 5 joueur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Nymphéas Noirs est un jeu d’enquête coopératif pour 1 à 5 joueurs, inspiré du best-seller de Michel Bussi. Environ 2 heures d’investigation vous attendent dans ce scénario unique où chaque détail compte
à partir de 14 ans
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Biblis en folie 2026
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