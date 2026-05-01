Atelier Ikebana avec Néonila Les Bucoliques Le Tréport
Atelier Ikebana avec Néonila Les Bucoliques Le Tréport samedi 30 mai 2026.
Le Tréport
Atelier Ikebana avec Néonila
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Atelier Ikebana avec Néonila. Sur réservation au 02 72 71 24 21. Tarif 35€ .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Atelier Ikebana avec Néonila
L’événement Atelier Ikebana avec Néonila Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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