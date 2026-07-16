Atelier informatique, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Atelier informatique Mardi 22 septembre, 18h30 Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:00:00+02:00

Cet atelier avec cours-informatique.ch, vous permet de découvrir les bases du montage vidéo (importer, découper, assembler des vidéos ou photos) avec des outils simples et gratuits.

Ordinateur portable personnel indispensable pour cet atelier ainsi que le téléchargement gratuit de l’application CapCut et la création d’un compte requis avant l’atelier.

Animation gratuite dès 16 ans, sur inscription au 022 792 82 23.

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève

Initiation au montage vidéo

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