Né pour lire, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy
Informations pratiques
Né pour lire 26 septembre – 21 novembre Bibliothèque municipale de Lancy
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T09:45:00+02:00
Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T09:45:00+01:00
Né pour lire est un projet national d’éveil aux livres, à la lecture et au langage pour les enfants de 0 à 4 ans et leur famille. La Bibliothèque de Lancy vous propose de partager un moment de lecture et de tendresse avec votre enfant.
- Animation gratuite, sur inscription au 022 792 82 23
- Les enfants doivent être accompagné-es d’un-e adulte
Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 792 82 23 »}]
La Bibliothèque de Lancy vous propose de partager un moment de lecture et de tendresse avec votre enfant.
DR
À voir aussi à Lancy
- Finissage et conférence, Villa Bernasconi, Lancy 5 juillet 2026