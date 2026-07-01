Né pour lire, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Né pour lire 26 septembre – 21 novembre Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T09:45:00+02:00

Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T09:45:00+01:00

Né pour lire est un projet national d’éveil aux livres, à la lecture et au langage pour les enfants de 0 à 4 ans et leur famille. La Bibliothèque de Lancy vous propose de partager un moment de lecture et de tendresse avec votre enfant.

Animation gratuite, sur inscription au 022 792 82 23

Les enfants doivent être accompagné-es d’un-e adulte

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 792 82 23 »}]

La Bibliothèque de Lancy vous propose de partager un moment de lecture et de tendresse avec votre enfant.

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