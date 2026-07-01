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Né pour lire, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy

Né pour lire, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de Lancy
Adresse
Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy
Ville
1213 Lancy
Tarif
Gratuit

Né pour lire 26 septembre – 21 novembre Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T09:45:00+02:00
Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T09:45:00+01:00

Né pour lire est un projet national d’éveil aux livres, à la lecture et au langage pour les enfants de 0 à 4 ans et leur famille. La Bibliothèque de Lancy vous propose de partager un moment de lecture et de tendresse avec votre enfant.

  • Animation gratuite, sur inscription au 022 792 82 23
  • Les enfants doivent être accompagné-es d’un-e adulte

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La Bibliothèque de Lancy vous propose de partager un moment de lecture et de tendresse avec votre enfant.

DR

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