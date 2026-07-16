UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lancy

Ateliers créatifs, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy

Ateliers créatifs, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de Lancy
Adresse
Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy
Ville
1213 Lancy
Tarif
Gratuit

Ateliers créatifs 20 et 23 octobre Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T09:30:00+02:00 – 2026-10-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T09:30:00+02:00 – 2026-10-23T11:30:00+02:00

La Compagnie Inès propose deux ateliers parent-enfant à la bibliothèque autour du spectacle Coeur d’amour qui sera présenté à la salle communale du Petit-Lancy le samedi 14 novembre à 11h dans le cadre de la programmation Nomades.

ATELIER DOUDOU le mercredi 20 octobre
Un moment créatif pour confectionner un doudou, objet d’attachement, de tendresse et de réconfort, favorisant la complicité entre parent et enfant.

EXPLORE LA CHANSON le vendredi 23 octobre
Un atelier ludique autour de la voix, des rythmes et des berceuses pour exprimer l’amour en musique.

  • Ateliers gratuits dès 5 ans, sur inscription au 022 792 82 23
  • La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Parents-Enfants

dr

À voir aussi à Lancy