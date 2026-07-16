Ateliers créatifs, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy
Informations pratiques
Ateliers créatifs 20 et 23 octobre Bibliothèque municipale de Lancy
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T09:30:00+02:00 – 2026-10-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-23T09:30:00+02:00 – 2026-10-23T11:30:00+02:00
La Compagnie Inès propose deux ateliers parent-enfant à la bibliothèque autour du spectacle Coeur d’amour qui sera présenté à la salle communale du Petit-Lancy le samedi 14 novembre à 11h dans le cadre de la programmation Nomades.
ATELIER DOUDOU le mercredi 20 octobre
Un moment créatif pour confectionner un doudou, objet d’attachement, de tendresse et de réconfort, favorisant la complicité entre parent et enfant.
EXPLORE LA CHANSON le vendredi 23 octobre
Un atelier ludique autour de la voix, des rythmes et des berceuses pour exprimer l’amour en musique.
- Ateliers gratuits dès 5 ans, sur inscription au 022 792 82 23
- La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.
Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Parents-Enfants
dr
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