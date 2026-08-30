Informations pratiques

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE DOSSIERS ET RANGEMENT

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Apprenez à organiser vos fichiers pour retrouver facilement tous vos documents sur votre ordinateur.

Triez, rangez et organisez vos documents dans les dossiers de votre ordinateur pour retrouver facilement et rapidement tout ce que vous cherchez.

Atelier pour adultes. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Learn how to organize your files so you can easily find all your documents on your computer.

L’événement ATELIER INFORMATIQUE DOSSIERS ET RANGEMENT Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34