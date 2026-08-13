BODEGA DES POMPIERS Béziers
samedi 5 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BODEGA DES POMPIERS
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Musique et esprit festif la Bodega des Pompiers vous ouvre ses portes pour une soirée inoubliable !
Ambiance festive et musique sont au rendez-vous à la Bodega des Pompiers ! Le temps d’une soirée, retrouvez les sapeurs-pompiers autour d’un moment où bonne humeur et animations se mêlent pour faire vivre l’esprit de la fête. Une occasion de partager un moment convivial tout en soutenant celles et ceux qui veillent sur nous au quotidien. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English : BODEGA DES POMPIERS
Music and a festive atmosphere: La Bodega des Pompiers welcomes you for an unforgettable evening!
L’événement BODEGA DES POMPIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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