Informations pratiques

Béziers

BODEGA DES POMPIERS

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Musique et esprit festif la Bodega des Pompiers vous ouvre ses portes pour une soirée inoubliable !

Ambiance festive et musique sont au rendez-vous à la Bodega des Pompiers ! Le temps d’une soirée, retrouvez les sapeurs-pompiers autour d’un moment où bonne humeur et animations se mêlent pour faire vivre l’esprit de la fête. Une occasion de partager un moment convivial tout en soutenant celles et ceux qui veillent sur nous au quotidien. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BODEGA DES POMPIERS

Music and a festive atmosphere: La Bodega des Pompiers welcomes you for an unforgettable evening!

L’événement BODEGA DES POMPIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34