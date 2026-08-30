ATELIER INFORMATIQUE LA PHOTOGRAPHIE SUR SMARTPHONE ANDROÏD Béziers
samedi 7 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER INFORMATIQUE LA PHOTOGRAPHIE SUR SMARTPHONE ANDROÏD
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Apprenez à prendre et retoucher vos photos avec votre smartphone pour conserver vos souvenirs en toute simplicité.
Apprenez à prendre de belles photos avec votre smartphone, à les retoucher facilement pour les améliorer et à les sauvegarder sur votre ordinateur. Des astuces simples pour mieux gérer et conserver vos photos.
Atelier pour adultes. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Learn how to take and edit photos with your smartphone to preserve your memories with ease.
L’événement ATELIER INFORMATIQUE LA PHOTOGRAPHIE SUR SMARTPHONE ANDROÏD Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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