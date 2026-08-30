Informations pratiques

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE LA PHOTOGRAPHIE SUR SMARTPHONE ANDROÏD

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Apprenez à prendre et retoucher vos photos avec votre smartphone pour conserver vos souvenirs en toute simplicité.

Apprenez à prendre de belles photos avec votre smartphone, à les retoucher facilement pour les améliorer et à les sauvegarder sur votre ordinateur. Des astuces simples pour mieux gérer et conserver vos photos.

Atelier pour adultes. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Learn how to take and edit photos with your smartphone to preserve your memories with ease.

L’événement ATELIER INFORMATIQUE LA PHOTOGRAPHIE SUR SMARTPHONE ANDROÏD Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34