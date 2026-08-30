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ATELIER INFORMATIQUE LES MAILS Béziers

vendredi 20 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE LES MAILS

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

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Atelier pour adultes.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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L’événement ATELIER INFORMATIQUE LES MAILS Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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