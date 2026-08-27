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AGENDA · Tardets-Sorholus

Atelier informatique Tardets-Sorholus

lundi 5 octobre 2026 · Tardets-Sorholus

Atelier informatique Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle de la mairie
Ville
64470 Tardets-Sorholus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Tardets-Sorholus

Atelier informatique

Salle de la mairie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:30:00
fin : 2026-10-05 16:30:00

Date(s) :
2026-10-05

L’atelier informatique est un atelier de sensibilisation à l’outil informatique qui se déroule à Tardets.
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en informatique ? C’est le moment parfait pour vous lancer. Ouverts à tous, débutants comme curieux, ces ateliers sont adaptés à vos besoins. Sur inscription.   .

Salle de la mairie Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47 

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English : Atelier informatique

L’événement Atelier informatique Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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