Marché traditionnel Tardets-Sorholus
lundi 31 août 2026 · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Marché traditionnel
Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 08:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-08-31
Le marché se déroule sur la place centrale de Tardets.
Vous pouvez y faire vos achats tous les lundis durant les périodes de vacances scolaires, un lundi sur deux durant les autres périodes. Vous y trouverez les produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales. .
Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 55 90
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English : Marché traditionnel
L’événement Marché traditionnel Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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