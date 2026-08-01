J’attends, silincio, mesedez Artetxe Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Tardets-Sorholus

J’attends, silincio, mesedez

Artetxe 291 tranbidea Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le centre d’art Artetxe, à Tardets, reçoit Imanolo Clown.

Imanolo pratique l’humour sans paroles, le mime. Il est également comédien et il mêle dans ses spectacles, le burlesque et l’absurde. Pour tout public. .

Artetxe 291 tranbidea Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : J’attends, silincio, mesedez

L’événement J’attends, silincio, mesedez Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque