J’attends, silincio, mesedez Artetxe Tardets-Sorholus
vendredi 28 août 2026 · Artetxe · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
J’attends, silincio, mesedez
Artetxe 291 tranbidea Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le centre d’art Artetxe, à Tardets, reçoit Imanolo Clown.
Imanolo pratique l’humour sans paroles, le mime. Il est également comédien et il mêle dans ses spectacles, le burlesque et l’absurde. Pour tout public. .
Artetxe 291 tranbidea Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : J’attends, silincio, mesedez
L’événement J’attends, silincio, mesedez Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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