Atelier patisseries orientales Salon de thé Madeleine Tardets-Sorholus
Atelier patisseries orientales Salon de thé Madeleine Tardets-Sorholus mercredi 26 août 2026.
Tardets-Sorholus
Atelier patisseries orientales
Salon de thé Madeleine 16 rue Agostini Xaho Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:00:00
fin : 2026-08-26 14:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Plongez dans l’univers gourmand et parfumé de la pâtisserie orientale. Au cours de cet atelier convivial, découvrez de délicieuse douceurs traditionnelles, apprenez les gestes et astuces, et partagez un moment plein de gourmandise. .
Salon de thé Madeleine 16 rue Agostini Xaho Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 61 62
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English : Atelier patisseries orientales
L’événement Atelier patisseries orientales Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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