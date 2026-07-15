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Concert choeur d’hommes Babel Tardets-Sorholus

vendredi 31 juillet 2026 · Tardets-Sorholus

Concert choeur d’hommes Babel Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Église Sainte-Lucie
Ville
64470 Tardets-Sorholus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Tardets-Sorholus

Concert choeur d’hommes Babel

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le choeur d’hommes de la Villette vous propose ce concert à capella, sous la direction de Loik Blanvillain.
Placement libre.   .

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@choeurdhommedelavillette.fr

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English : Concert choeur d’hommes Babel

L’événement Concert choeur d’hommes Babel Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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