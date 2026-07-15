Informations pratiques

Tardets-Sorholus

Concert choeur d’hommes Babel

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le choeur d’hommes de la Villette vous propose ce concert à capella, sous la direction de Loik Blanvillain.

Placement libre. .

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@choeurdhommedelavillette.fr

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English : Concert choeur d’hommes Babel

L’événement Concert choeur d’hommes Babel Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque