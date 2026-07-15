Concert choeur d’hommes Babel Tardets-Sorholus
vendredi 31 juillet 2026 · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Concert choeur d’hommes Babel
Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le choeur d’hommes de la Villette vous propose ce concert à capella, sous la direction de Loik Blanvillain.
Placement libre. .
Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@choeurdhommedelavillette.fr
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English : Concert choeur d’hommes Babel
L’événement Concert choeur d’hommes Babel Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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