AGENDA · Tardets-Sorholus
Atelier manuel en famille Tardets-Sorholus
mercredi 29 juillet 2026 · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Atelier manuel en famille
Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Atelier proposé par le Collectif Souletin, parents grands-parents enfants. Ouvert à tous. .
Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47
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English : Atelier manuel en famille
L’événement Atelier manuel en famille Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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