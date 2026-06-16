Atelier patisseries orientales Salon de thé Madeleine Tardets-Sorholus

Tardets-Sorholus

Atelier patisseries orientales

Salon de thé Madeleine 16 rue Agostini Xaho Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 13:00:00

fin : 2026-07-29 14:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Plongez dans l’univers gourmand et parfumé de la pâtisserie orientale. Au cours de cet atelier convivial, découvrez de délicieuse douceurs traditionnelles, apprenez les gestes et astuces, et partagez un moment plein de gourmandise. .

Salon de thé Madeleine 16 rue Agostini Xaho Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 21 61 62

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English : Atelier patisseries orientales

L’événement Atelier patisseries orientales Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque