Soirée tapas à la châtaigne Place centrale Tardets-Sorholus
samedi 25 juillet 2026 · Place centrale · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Soirée tapas à la châtaigne
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez partager un moment gourmand et convivial autour de délicieuses tapas à base de châtaigne chez Piellenia, à Tardets.
Vous découvrirez des saveurs originales dans une ambiance chaleureuse. Avec la participation de Beñat Itoiz, producteur artisanal de La Maison de la Châtaigne. Des produits seront également disponibles à la vente sur place, dont ceux utilisés pour réaliser les tapas. Une belle soirée à ne pas manquer pour les amateurs de produits locaux, de découvertes gourmandes et de bons moments partagés. .
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 53 49
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English : Soirée tapas à la châtaigne
L’événement Soirée tapas à la châtaigne Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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