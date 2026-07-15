Soirée tapas à la châtaigne Place centrale Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Tardets-Sorholus

Soirée tapas à la châtaigne

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez partager un moment gourmand et convivial autour de délicieuses tapas à base de châtaigne chez Piellenia, à Tardets.

Vous découvrirez des saveurs originales dans une ambiance chaleureuse. Avec la participation de Beñat Itoiz, producteur artisanal de La Maison de la Châtaigne. Des produits seront également disponibles à la vente sur place, dont ceux utilisés pour réaliser les tapas. Une belle soirée à ne pas manquer pour les amateurs de produits locaux, de découvertes gourmandes et de bons moments partagés. .

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 53 49

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English : Soirée tapas à la châtaigne

L’événement Soirée tapas à la châtaigne Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque