Atelier Initiation à la marche nordique Longeville-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.

Longeville-sur-Mer

Atelier Initiation à la marche nordique

Plage des Conches Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

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Plage des Conches Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Initiation à la marche nordique Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral