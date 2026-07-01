« La Tournée des plages » sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Plage des Conches Longeville-sur-Mer
jeudi 23 juillet 2026 · Plage des Conches · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
« La Tournée des plages » sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique
Plage des Conches Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
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Plage des Conches Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07
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English :
L’événement « La Tournée des plages » sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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