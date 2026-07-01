Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

« La Tournée des plages » sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique

Plage des Conches Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23

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Plage des Conches Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

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English :

L’événement « La Tournée des plages » sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral