Atelier Initiation au modelage Atelier Cappable Orthez
Atelier Initiation au modelage Atelier Cappable Orthez samedi 18 juillet 2026.
Orthez
Atelier Initiation au modelage
Atelier Cappable 67 rue Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Cours de modelage Fabrication d’une tasse ou un bol et une assiette.
En partant d’une balle de terre, vous réaliserez pas à pas votre tasse, en contact direct avec la matière pour appréhender toutes les possibilités de l’argile. Vous façonnerez une anse et un pied, puis vous découvrirez différentes techniques de décor (texture, gravure, mise en couleur…). Après plusieurs jours de séchage, votre tasse sera émaillée puis cuite à haute température.
Vous pourrez venir la récupérer 4 à 6 semaines après le cours. .
Atelier Cappable 67 rue Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 45 07 54 atelier@cappable.fr
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English : Atelier Initiation au modelage
L’événement Atelier Initiation au modelage Orthez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn
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