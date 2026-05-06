Ammerschwihr

Atelier initiation dégustation géosensorielle

13 Grand rue Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-06 16:30:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-19 2026-08-26

Testez la manière d’aborder un vin, découvrez son vocabulaire et la notion de Terroir !

Et si chaque gorgée vous transportait au coeur de nos terroirs ?

Vivez notre Atelier Géosensoriel, une expérience immersive où granit, calcaire et alluvions révèlent leurs secrets… à travers vos sens.

Domaine Familial certifié Bio

Un atelier animé par la vigneronne diplômée en dégustation géosensorielle

Une dégustation comparative de 6 vins, en verres noirs

Une approche sensorielle profonde, sans jargon compliqué, ni prérequis

Une expérience parfaite pour débuter dans l’univers du vin, seule,en couple ou entre amis

Un moment de partage authentique, fidèle aux valeurs du Domaine Freyburger

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13 Grand rue Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 72 info@freyburger.fr

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English :

Test the way to approach a wine, discover its vocabulary and the notion of Terroir !

L’événement Atelier initiation dégustation géosensorielle Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg