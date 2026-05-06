Atelier initiation dégustation géosensorielle Ammerschwihr
Atelier initiation dégustation géosensorielle Ammerschwihr mercredi 6 mai 2026.
Ammerschwihr
Atelier initiation dégustation géosensorielle
13 Grand rue Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-06 16:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-19 2026-08-26
Testez la manière d’aborder un vin, découvrez son vocabulaire et la notion de Terroir !
Et si chaque gorgée vous transportait au coeur de nos terroirs ?
Vivez notre Atelier Géosensoriel, une expérience immersive où granit, calcaire et alluvions révèlent leurs secrets… à travers vos sens.
Domaine Familial certifié Bio
Un atelier animé par la vigneronne diplômée en dégustation géosensorielle
Une dégustation comparative de 6 vins, en verres noirs
Une approche sensorielle profonde, sans jargon compliqué, ni prérequis
Une expérience parfaite pour débuter dans l’univers du vin, seule,en couple ou entre amis
Un moment de partage authentique, fidèle aux valeurs du Domaine Freyburger
.
13 Grand rue Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 72 info@freyburger.fr
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English :
Test the way to approach a wine, discover its vocabulary and the notion of Terroir !
L’événement Atelier initiation dégustation géosensorielle Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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