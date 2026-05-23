Atelier initiation DJing avec Matilda La Cocotte Solidaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 14:30 – 17:30

Gratuit : non Prix libre Tout public

???? Jeudi 6 août de 14h30 à 17h???? sur l’île de Versailles (arrêt tram St-Mihiel)?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711681-c-atelier-initiation-djing-avec-matildaMatilda conçoit ses sets comme des voyages progressifs et envoûtants créant une atmosphère immersive et maîtrisée, portée par une narration sonore enveloppante : une invitation à se laisser séduire par son univers exaltant.

La Cocotte Solidaire Nantes 44000



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