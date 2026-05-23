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Atelier initiation DJing avec Matilda La Cocotte Solidaire Nantes

Atelier initiation DJing avec Matilda La Cocotte Solidaire Nantes

Atelier initiation DJing avec Matilda La Cocotte Solidaire Nantes jeudi 6 août 2026.

Lieu : La Cocotte Solidaire

Adresse : 1 ile de versailles 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 14:30 – 17:30
Gratuit : non Prix libre Tout public 

???? Jeudi 6 août de 14h30 à 17h???? sur l’île de Versailles (arrêt tram St-Mihiel)?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711681-c-atelier-initiation-djing-avec-matildaMatilda conçoit ses sets comme des voyages progressifs et envoûtants créant une atmosphère immersive et maîtrisée, portée par une narration sonore enveloppante : une invitation à se laisser séduire par son univers exaltant.

La Cocotte Solidaire Nantes 44000


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