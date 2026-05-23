Atelier initiation DJing avec Matilda La Cocotte Solidaire Nantes
Atelier initiation DJing avec Matilda La Cocotte Solidaire Nantes jeudi 6 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 14:30 – 17:30
Gratuit : non Prix libre Tout public
???? Jeudi 6 août de 14h30 à 17h???? sur l’île de Versailles (arrêt tram St-Mihiel)?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711681-c-atelier-initiation-djing-avec-matildaMatilda conçoit ses sets comme des voyages progressifs et envoûtants créant une atmosphère immersive et maîtrisée, portée par une narration sonore enveloppante : une invitation à se laisser séduire par son univers exaltant.
La Cocotte Solidaire Nantes 44000
Afficher la carte du lieu La Cocotte Solidaire et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Festival des Jeux en bois géants, Parc de la Chantrerie, Nantes 23 mai 2026
- ATELIER CARTOGRAPHIQUE « COMPRENDRE LA TRAITE À TRAVERS L’ESPACE URBAIN », Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes / ensa, Nantes 23 mai 2026
- CÉRÉMONIE CÉLÉBRANT LE 20e ANNIVERSAIRE DE LA PLANTATION DE L’ARBRE DE LA LIBERTÉ ET DE LA POSE DE LA PLAQUE DU 10 MAI 2006, Maison de quartier La Mano, Nantes 23 mai 2026
- Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes 23 mai 2026
- Musiques celtiques, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes 23 mai 2026