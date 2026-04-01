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Atelier Initiation Sérigraphie Micro-Folie de Falaise Falaise

Atelier Initiation Sérigraphie Micro-Folie de Falaise Falaise lundi 20 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie de Falaise

Adresse : 1 Boulevard de la Libération

Ville : 14700 Falaise

Département : Calvados

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Falaise

Atelier Initiation Sérigraphie

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Atelier Faites bonne impression Initiez-vous à la sérigraphie (technique d’impression artistique) avec Coralie Bianchi et Naël Saillot.
Atelier Faites bonne impression Initiez-vous à la sérigraphie (technique d’impression artistique) avec Coralie Bianchi et Naël Saillot.
En deux séances, vous pourrez créer votre motif et repartir avec la base pour recréer votre impression à l’infini.

Ouvert à tous, adultes et enfants à partir de 8 ans
Sur inscription

Attention atelier en deux séances ! Soyez disponible les deux jours.   .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 

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English : Atelier Initiation Sérigraphie

Workshop Make a good impression Learn about screen printing (an artistic printing technique) with Coralie Bianchi and Naël Saillot.

L’événement Atelier Initiation Sérigraphie Falaise a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Falaise Suisse Normande

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