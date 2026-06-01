Atelier jardinage à la Ferme de la Cure, Ferme de la Cure, Sailly

Atelier jardinage à la Ferme de la Cure Samedi 6 juin, 14h00 Ferme de la Cure Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture 2026, l’association La SEVE vous propose une immersion à la Ferme de la Cure.

Après une courte visite guidée de la ferme pour découvrir son histoire, ses espaces et les projets actuels qui y sont menés, place à l’action ! Vous serez invités à rejoindre les bénévoles pour apprendre tout en faisant pendant un atelier collectif au potager éducatif.

Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 http://www.seve-asso.fr https://www.facebook.com/associationlaseve;https://www.instagram.com/seve_asso/

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