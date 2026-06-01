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Visite guidée de la Ferme de la Cure, Ferme de la Cure, Sailly

Visite guidée de la Ferme de la Cure, Ferme de la Cure, Sailly

Visite guidée de la Ferme de la Cure, Ferme de la Cure, Sailly samedi 6 juin 2026.

Lieu : Ferme de la Cure

Adresse : 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly

Ville : 78440 Sailly

Département : Yvelines

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite guidée de la Ferme de la Cure Samedi 6 juin, 10h00 Ferme de la Cure Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture 2026, l’association La SEVE vous propose une visite guidée de son lieu de démonstration et de formation en permaculture : la ferme de la Cure. Au détour d’une visite guidée du corps de ferme, de la forêt-jardin et du potager expérimental, découvrez comment ce site datant d’au moins 1782 a évolué et comment la permaculture guide les aménagements et activités qui y sont réalisés aujourd’hui.

Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 http://www.seve-asso.fr https://www.facebook.com/associationlaseve;https://www.instagram.com/seve_asso/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-seve/evenements/visite-guidee-de-la-ferme-de-la-cure-journees-nationales-de-l-agriculture-2026 »}]
Visite guidée de la Ferme de la Cure permaculture agroécologie

La SEVE

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