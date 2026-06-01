Visite guidée de la Ferme de la Cure, Ferme de la Cure, Sailly

Visite guidée de la Ferme de la Cure Samedi 6 juin, 10h00 Ferme de la Cure Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture 2026, l’association La SEVE vous propose une visite guidée de son lieu de démonstration et de formation en permaculture : la ferme de la Cure. Au détour d’une visite guidée du corps de ferme, de la forêt-jardin et du potager expérimental, découvrez comment ce site datant d’au moins 1782 a évolué et comment la permaculture guide les aménagements et activités qui y sont réalisés aujourd’hui.

Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly Sailly 78440 Yvelines Île-de-France 01 30 33 00 77 http://www.seve-asso.fr https://www.facebook.com/associationlaseve;https://www.instagram.com/seve_asso/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-seve/evenements/visite-guidee-de-la-ferme-de-la-cure-journees-nationales-de-l-agriculture-2026 »}]

Visite guidée de la Ferme de la Cure permaculture agroécologie

La SEVE