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Atelier Jardinage CLEM Morcenx-la-Nouvelle

Atelier Jardinage CLEM Morcenx-la-Nouvelle

Atelier Jardinage CLEM Morcenx-la-Nouvelle mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 485 Chemin de Moré

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Morcenx-la-Nouvelle

Atelier Jardinage CLEM

485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Dans le cadre de son Espace de Vie Sociale, le CLEM vous propose de passer une après midi en plein air en participant à l’atelier du jardinage avec la maraichère IO

Sur inscription auprès de Camille Texeira
clem.inscriptions@gmail.com
06 41 43 87 16

Ouvert à tous ( adhésion au CLEM 10 euros)
Dans le cadre de son Espace de Vie Sociale, le CLEM vous propose de passer une après midi en plein air en participant à l’atelier du jardinage avec la maraichère IO

Cette journée est en partenariat Communauté de Communes du Pays Morcenais, la MSA et la CAF

Sur inscription auprès de Camille Texeira
clem.inscriptions@gmail.com
06 41 43 87 16

Ouvert à tous ( Adhésion au CLEM 10 euros)   .

485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16  clem.inscriptions@gmail.com

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English : Atelier Jardinage CLEM

As part of its Espace de Vie Sociale program, CLEM invites you to spend an afternoon outdoors, taking part in a gardening workshop with the IO

Please register with Camille Texeira
clem.inscriptions@gmail.com
06 41 43 87 16

Open to all (CLEM membership 10 euros)

L’événement Atelier Jardinage CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Morcenx

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