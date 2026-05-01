Atelier Jardinage CLEM Morcenx-la-Nouvelle
Atelier Jardinage CLEM Morcenx-la-Nouvelle mercredi 13 mai 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Atelier Jardinage CLEM
485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre de son Espace de Vie Sociale, le CLEM vous propose de passer une après midi en plein air en participant à l’atelier du jardinage avec la maraichère IO
Sur inscription auprès de Camille Texeira
clem.inscriptions@gmail.com
06 41 43 87 16
Ouvert à tous ( adhésion au CLEM 10 euros)
Dans le cadre de son Espace de Vie Sociale, le CLEM vous propose de passer une après midi en plein air en participant à l’atelier du jardinage avec la maraichère IO
Cette journée est en partenariat Communauté de Communes du Pays Morcenais, la MSA et la CAF
Sur inscription auprès de Camille Texeira
clem.inscriptions@gmail.com
06 41 43 87 16
Ouvert à tous ( Adhésion au CLEM 10 euros) .
485 Chemin de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com
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English : Atelier Jardinage CLEM
As part of its Espace de Vie Sociale program, CLEM invites you to spend an afternoon outdoors, taking part in a gardening workshop with the IO
Please register with Camille Texeira
clem.inscriptions@gmail.com
06 41 43 87 16
Open to all (CLEM membership 10 euros)
L’événement Atelier Jardinage CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Morcenx
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