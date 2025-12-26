Racontage de dròlles Morcenx-La-Nouvelle, Morcenx-la-Nouvelle
Racontage de dròlles Morcenx-La-Nouvelle, Morcenx-la-Nouvelle samedi 10 janvier 2026.
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Gratuit
Début : 2026-01-10
2026-01-10
Ouvert aux pitchouns à partir de 3 ans.
Médiathèque 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Racontage de dròlles Morcenx-La-Nouvelle
Open to children aged 3 and over.
