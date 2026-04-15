Atelier jardiniers en herbe, Château de Blandy, Blandy

Atelier jardiniers en herbe 6 et 7 juin Château de Blandy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le temps d’un week-end, venez explorer le jardin de Blandy et découvrir les plantes médicinales utilisées au Moyen Âge et à la Renaissance.

Atelier jardiniers en herbe

Après une mini-visite du jardin d’inspiration médiévale du château de Blandy, vos enfants pourront réaliser une petite jardinière de plantes médicinales et aromatiques.

Château de Blandy Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 59 17 80 https://www.chateau-blandy.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.chateau-blandy.fr/fr-FR/accueil »}] Du simple manoir fortifié au château fort de la guerre de Cent ans, du château résidentiel renaissant à la Ferme des tours, le château de Blandy-les-Tours a connu une longue histoire et a été la propriété de familles prestigieuses.

Restauré par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, ce château, rare témoin de l’architecture militaire médiéval en Île-de-France, engage désormais un dialogue permanent entre patrimoine et création artistique contemporaine.

Atelier jardiniers en herbe

© Château de Blandy