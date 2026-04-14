Visite commentée autour des plantes médicinales, Château de Blandy, Blandy

Visite commentée autour des plantes médicinales 6 et 7 juin Château de Blandy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le temps d’un week-end, venez explorer le jardin de Blandy et découvrir les plantes médicinales utilisées au Moyen Âge et à la Renaissance.

Spécialisée dans la médecine à travers les âges, Scalpel et Matula fait revivre la médecine, la chirurgie et l’apothicairerie grâce à des animations en costumes d’époque.

En s’appuyant sur notre jardin, les intervenants vous feront découvrir l’utilité des plantes à la Renaissance pour se soigner, pour prendre soin de son apparence ou tout simplement pour rester en bonne santé.

Vous pourrez également fabriquer une petite pommade ou bien un sachet d’herbes médicinales.

Château de Blandy Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 59 17 80 https://www.chateau-blandy.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.chateau-blandy.fr/fr-FR/accueil »}] Du simple manoir fortifié au château fort de la guerre de Cent ans, du château résidentiel renaissant à la Ferme des tours, le château de Blandy-les-Tours a connu une longue histoire et a été la propriété de familles prestigieuses.

Restauré par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, ce château, rare témoin de l’architecture militaire médiéval en Île-de-France, engage désormais un dialogue permanent entre patrimoine et création artistique contemporaine.

Visite commentée autour des plantes médicinales

© Ministère de la Culture