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Atelier Jardinons au naturel Le Conquet

Atelier Jardinons au naturel Le Conquet mardi 25 août 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Conquet

Atelier Jardinons au naturel

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Aménager un jardin accueillant pour la biodiversité.
Mise en pratique de techniques de jardinage au naturel par Véronique Landuré-Morel, jardinière-fruitière bio.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : Atelier Jardinons au naturel

L’événement Atelier Jardinons au naturel Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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