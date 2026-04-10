Le Conquet

Atelier Jardinons au naturel

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Aménager un jardin accueillant pour la biodiversité.

Mise en pratique de techniques de jardinage au naturel par Véronique Landuré-Morel, jardinière-fruitière bio. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Jardinons au naturel

L’événement Atelier Jardinons au naturel Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE