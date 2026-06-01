Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed, Bibliothèque universitaire Villejean Santé, Rennes

Atelier : Je cherche efficacement avec PubMed Mardi 2 juin, 13h00 Bibliothèque universitaire Villejean Santé Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T13:00:00+02:00 – 2026-06-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T13:00:00+02:00 – 2026-06-02T14:00:00+02:00

Atelier organisé le mardi 2 juin 2026 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.

PubMed est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Il repose sur le thésaurus MeSH qui permet d’augmenter la pertinence des résultats. Apprenez à l’interroger efficacement avec Mesh pour optimiser vos résultats et ne plus passer à côté de la littérature essentielle sur votre sujet.

L’inscription est obligatoire : elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

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Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

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Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Rennes 35043 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233452 https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos;https://www.instagram.com/burennes [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/cherche-efficacement-avec-pubmed »}] [{« link »: « https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/cherche-efficacement-avec-pubmed »}, {« link »: « https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu »}] Bâtiment 14, campus Villejean

Métro : arrêt Villejean Université

Bus 4 : arrêt Gaston Berger Accès libre et gratuit

PubMed est le moteur de recherche incontournable dans le domaine de la santé. Apprenez à l’interroger efficacement pour optimiser vos résultats. Ateliers de la BU Université de Rennes

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