Atelier je crée mon blason Rue Haute Bourcq
samedi 19 septembre 2026 · Rue Haute · Bourcq
Informations pratiques
Bourcq
Atelier je crée mon blason
Rue Haute Eglise Saint-Nicolas Bourcq Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Viens t’initier à l’art héraldique ! Après une petite visite de l’église, Amélie Gatinois te proposera de créer ton propre blason. Tu choisiras les couleurs et les symboles de tes armoiries. ⚜️ ️ T u repartiras avec ta création unique au monde ! Pour enfants de 8 à 10 ans Durée 1h30 Réservation obligatoire (10 places) auprès de l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes Co-organisé par l’Office de Tourisme, la Commune de Bourcq et Amélie Gatinois, professeur d’histoire-géographie au lycée Masaryk, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026
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Rue Haute Eglise Saint-Nicolas Bourcq 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 97 57
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English :
Come learn about heraldry! After a short tour of the church, Amélie Gatinois will help you design your own coat of arms. You’ll choose the colors and symbols for your coat of arms.%A0 ???????%A0T You’ll leave with a creation that’s one of a kind! For children ages 8–10. Duration: 1 hour 30 minutes. Reservations required (10 spots) through the Destination Sud-Ardennes Tourist Office. Co-organized by the Tourist Office, the Municipality of Bourcq, and Amélie Gatinois, a history and geography teacher at Masaryk High School, as part of the 2026 European Heritage Days
L’événement Atelier je crée mon blason Bourcq a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme
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