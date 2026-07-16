Atelier je crée mon blason Rue Haute Bourcq

Informations pratiques

Bourcq

Atelier je crée mon blason

Rue Haute Eglise Saint-Nicolas Bourcq Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Viens t’initier à l’art héraldique ! Après une petite visite de l’église, Amélie Gatinois te proposera de créer ton propre blason. Tu choisiras les couleurs et les symboles de tes armoiries. ⚜️ ️​ ​ T u repartiras avec ta création unique au monde ! Pour enfants de 8 à 10 ans Durée 1h30 Réservation obligatoire (10 places) auprès de l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes Co-organisé par l’Office de Tourisme, la Commune de Bourcq et Amélie Gatinois, professeur d’histoire-géographie au lycée Masaryk, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

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Rue Haute Eglise Saint-Nicolas Bourcq 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 97 57

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English :

Come learn about heraldry! After a short tour of the church, Amélie Gatinois will help you design your own coat of arms. You’ll choose the colors and symbols for your coat of arms.%A0 ???????%A0T You’ll leave with a creation that’s one of a kind! For children ages 8–10. Duration: 1 hour 30 minutes. Reservations required (10 spots) through the Destination Sud-Ardennes Tourist Office. Co-organized by the Tourist Office, the Municipality of Bourcq, and Amélie Gatinois, a history and geography teacher at Masaryk High School, as part of the 2026 European Heritage Days

L’événement Atelier je crée mon blason Bourcq a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme