La motte féodale et l’église Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Bourcq

Informations pratiques

Bourcq

La motte féodale et l’église Saint-Nicolas

Église Saint-Nicolas Rue Haute Bourcq Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite conférence Amélie Gatinois, professeur d’histoire-géographie, vous dévoilera les secrets de l’église Saint-Nicolas de Bourcq. Vous ferez connaissance avec Baudouin , seigneur qui participa à la première croisade avec Godefroid de Bouillon, avant de devenir Roi de Jérusalem. Vous serez incollable sur la motte féodale sur laquelle le village est perché depuis des siècles. Durée 1h Gratuit Tout public Co-organisé par l’Office de Tourisme, la Commune de Bourcq et Amélie Gatinois, professeur d’histoire-géographie au lycée Masaryk, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

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Église Saint-Nicolas Rue Haute Bourcq 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 97 57

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English :

Tour and Lecture:%A0 Amélie Gatinois, a history and geography teacher, will reveal the secrets of the Church of Saint-Nicolas in Bourcq. You’ll learn about Baudouin, a lord who took part in the First Crusade alongside Godfrey of Bouillon before becoming King of Jerusalem. You’ll become an expert on the feudal motte atop which the village has stood for centuries. Duration: 1 hour Free Open to all Co-organized by the Tourist Office, the Municipality of Bourcq, and Amélie Gatinois, a history and geography teacher at Masaryk High School, as part of the 2026 European Heritage Days

L’événement La motte féodale et l’église Saint-Nicolas Bourcq a été mis à jour le 2026-07-17 par Ardennes Tourisme