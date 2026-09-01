Atelier je multiplie, tu multiplies… nous bouturons ! Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Atelier je multiplie, tu multiplies… nous bouturons !
Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bouturage sans oser le demander ! Olga et Geneviève, bénévoles à la médiathèque, viennent à nouveau partager leur savoir pour former de futurs jardiniers !
Vous êtes expérimenté et le bouturage n’a pas de secret pour vous ? Génial ! Venez, vous aussi, échanger et partager vos connaissances avec d’autres jardiniers, plus on est de fous, plus on multiplie !
Tout public Durée libre Entrée libre .
Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr
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English : Atelier je multiplie, tu multiplies… nous bouturons !
L’événement Atelier je multiplie, tu multiplies… nous bouturons ! Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx
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